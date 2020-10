Los Morancos, Jorge y César Cadaval, han contado en Liarla Pardo cómo están viviendo la pandemia no solo desde el punto de vista profesional sino también personal.

Preguntados por las corrientes negacionistas del coronavirus que alimentan personajes públicos como Miguel Bosé, y que defienden que el COVID-19 no existe, o que las vacunas son una conspiración de Bill Gates para implantar el 5G, los artistas se dicen sorprendidos.

"Me sorprende y me deja un poco con la boca abierta que digan que no hay nada, con todo lo que estamos viendo que hay por ahí", asegura Jorge, y añade: "Si no, ¿qué pasa en los hospitales?, ¿no se muere la gente? Es para volverte loco".

Así, ambos reconocen que tienen amigos que trabajan en hospitales que les han explicado que lo están "pasando francamente mal". Incluso, alguno de sus conocidos ha fallecido por el coronavirus y también recuerdan que muchas personas han fallecido sin poder despedirse de sus familiares.

"Negar la grande es de ser muy irresponsable, cuando estás viendo que las noticas no paran", concluye el homorista.