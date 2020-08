"Tengo información que te está contando cuáles son los riesgos de los contenidos de las vacunas. Y los hay". Es parte de la defensa que vuelve a hacer Miguel Bosé de su postura negacionista ante la vacuna contra el coronavirus.

El cantante, principal promotor de la manifestación negacionista que se dio en Madrid, se pregunta por qué "nos quieren vacunar a todos obligatoriamente". "Sospecho que hay algo detrás, que hay algo dictatorial por detrás", añade Bosé.

Reconoce que sí que se ha puesto vacunas anteriormente, aunque asevera que esas vacunas "no tienen nada que ver con las que se fabrican hoy". "Hay determinadas vacunas que no me las voy a poner. Espero que no me obliguen a ponérmelas y, sobre todo, que no sean condicionantes", afirma.

Bosé asegura que su información, que su postura, viene de postulados de "los mismos científicos que han estudiado en las mismas escuelas que los que apoyan la vacuna". Lamenta que su punto de vista esté "denostado", "ridiculizado" y "difamado".

Por último, Bosé niega que los negacionistas sean "conspiranoicos", sino personas que han "creado un criterio" tras escuchar "una determinada información". "No digo 'no' a la vacuna, digo 'no' a esta vacuna", concluye.

A continuación, puedes ver el vídeo completo de Miguel Bosé en su cuenta de Instagram: