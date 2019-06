Las contradicciones entre Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Camps sobre su amistad en su declaración ante el juez

Liarla Pardo ha tenido acceso a la declaración de Francisco Camps y Álvaro Pérez 'El Bigotes' ante el juez de la Audiencia Nacional por la Gürtel, la pieza de Fitur y el stand de la Comunidad Valenciana.

Esta es parte de la transcripción de esas declaraciones:

Ministerio Fiscal: "Durante los años que estuvo Álvaro Pérez en Valencia, en representación o dirigiendo Orange Market, ¿tuvo contacto con usted?".

Francisco Camps: "En los actos del partido. Era el que nos sentaba. Cuando íbamos allí me decía: 'Presidente, el atril'".

Por primera vez tenemos acceso a las declaraciones integras de Francisco Camps y Álvaro Pérez en la Audiencia Nacional. Durante tres horas Francisco Camps reniega de Álvaro Pérez:

Ministerio Fiscal: "Y usted, al margen de que le sentara en los actos políticos, ¿tuvo más contacto con él?".

Camps: "No, no. Era un señor que estaba por allí y que lo que hacía era poner escenarios, atriles y micrófonos y el tiro de cámara, punto".

Poco menos que un auténtico desconocido. Camps negó tajante haber adjudicado a dedo los stands valencianos de Fitur 2009 a la empresa de Pérez, la filial valenciana de la trama Gürtel:

Álvaro Pérez: "Ese fue el primer evento importante que se me adjudicó. Fitur".

Ministerio Fiscal: "¿Podía darle el señor Camps la adjudicación de Fitur?".

Álvaro Pérez: "De hecho me la dio".

Camps: "¿Qué yo dijese 'adjudíquese'? Como… como Maduro 'exprópiese', 'adjudiquese', estoy convencido de que es imposible. ¿Por qué? Pues ¿por qué voy a decir 'adjudiquese'?".

Álvaro Pérez: "Creo que la cobardía te genera una pérdida de memoria gravísima no".

Camps: "Jamás le he dicho a nadie que contratara nada. Jamás".

Ministerio Fiscal: "¿Le consta que el señor Camps supiera que en todos los casos se las adjudicaban a usted de forma irregular, con ese fraccionamiento de facturas tal y como está en el escrito de calificación?".

Pérez: "A mí me las daban porque lo ordenaba él".

Camps: "Como nunca di ninguna orden para ninguna adjudicación, este 'no' es muy rotundo".

Ministerio Fiscal: "No dio ninguna orden para que se adjudicara a una determinada empresa".

Camps: "Ni de Fitur, ni de ninguna adjudicación durante toda mi vida... no de presidente, sino de concejal de Tráfico o de Hacienda, o Delegado de Gobierno, o Secretario de Estado. Jamás le he dicho a nadie que tiene que hacer".

Álvaro Pérez da detalles de sus encuentros:

Pérez: "En el Club de Tenis de Valencia he comido muchísimas veces con el señor Camps. En su mesa, en un rinconcito. Me han visto los camareros, los porteros, los ordenanzas, los recogepelotas y los que pintaban las rayas de las pistas. Me ha visto muchísima gente estar allí con él. Ir allí a verle jugar al pádel y luego hacíamos un apartadito y charlábamos un rato".

Y Camps los niega:

Camps: "Los domingos por la tarde no voy nunca al tenis porque soy persona de costumbres que excepto cuando tenía alguna tarea política, o de partido, los domingos. He comido toda, mi vida en casa de mis padres, los sábados, y toda la vida los domingos en casa de mis suegros. Pero por la tarde no recuerdo haber estado en el tenis excepto ahora que no soy presidente, alguna noche que me voy a hacer algo de elíptica por si alguien dice 'le he visto algún domingo por la noche' y aprovecho para ver el partido de fútbol del momento".

Pérez: "Se han producido algunas en su despacho".

Camps: "No, no me he reunido nunca. Al Palau de la Generalitat no ha venido nunca".

Pérez: "Otras se han producido paseando pues por ejemplo del centro de Madrid a su casa caminando".

Camps: "Nunca. Me lo dijo que lo había dicho, vamos. Nunca he paseado con él por ninguna parte".

Pérez: "Por la noche en la calle donde él vive, en esa placita estuvimos hablando diez minutos".

Camps: "Me parece de película. Hombre, si hubiese sido tan amigo mío le habría dicho 'sube a casa y nos tomamos un café o una cervecita y unas papas', ya puestos. Es absurdo, tanta amistad no se puede quedar en el portal de la casa, ¿no?".

Y así durante horas. Camps lo negó una y otra vez .Pero hay imágenes que dicen más que cualquier palabra.

Liarla Pardo también ha mostrado los momentos más hilarantes de la declaración de Camps ante el juez:

Aunque Camps niegue su amistad con 'El Bigotes', Liarla Pardo ha accedido a las fotografías que probarían su relación de amistad y que complicarían aun más su situación procesal: