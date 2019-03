laSexta accede a la declaración de Camps por Gürtel: "'El Bigotes' no es ni ha sido nunca amigo mío"

laSexta ha tenido acceso a la declaración de Francisco Camps ante el juez de hace tan solo unos días sobre la Gürtel, la pieza de Fitur y el stand de la Comunidad Valenciana.

A Camps, la fiscalía le pregunta por su relación con Álvaro Pérez, al que llama en una grabación "amiguito del alma". Sin embargo, ahora dice que está en las antípodas de su estilo de vida: "Daba la sensación de que mi único amigo, aparte de Dios, era Álvaro Pérez, pero no compartíamos nada, ni gustos, ni intereses ni ilusiones. No tenemos fotos paseando por el campo, ni fotos bañándonos en la playa".

Sobre esa conversación en la que Camps llama amiguito del alma a Álvaro Pérez, Camps es claro afirmando que fue algo que dijo en una llamada en Nochebuena, un día feliz después de haber hecho cientos de llamadas antes y bueno fue una expresión. Pero considera que los medios de comunicación vieron un filón ahí para ridiculizarle.

Se desvincula totalmente de la organización o gestión de los actos, porque dice que eso no es cosa de los gobiernos, ya que es cosa de los partidos. Y mete a Zapatero por el medio asegurando que "quien decide el acto así es el partido, no el Gobierno. Zapatero, estoy convencido de que no tenía ni idea de cómo funcionaba la economía del partido".

Después de preguntarle por su relación con Álvaro Pérez, también le preguntan por Ricardo Costa. Pero es otro amigo que se cae de la lista: "De hecho, yo no he ido a la boda de Ricardo Costa y se casó hace bien poco. No había una relación de amistad. Había una relación de partido leal y sincera".

Con quien se desahogaba dice que era con Rajoy y dice que si aguantaba la presión es porque era creyente.