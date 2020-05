Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha defendido que tienen un "competencias médicas acreditadas" para el pase a la fase 1 de la desescalada. En este sentido, ha indicado que en Madrid "se puede llegar hasta 24.000 camas y 1.500 UCI". "Tenemos un sistema sanitario preparado", ha asegurado.

En lo referente a la decisión del Gobierno de que Madrid se quede en la fase 0, el consejero ha señalado que se les puso "un pequeño 'pero' en la atención primaria y la detección pronta de los contagios", pero que lo van a solucionar "contratando a 550 profesionales y aumentado los test de 11.000 a 15.000". "Con esos criterios, estamos en condiciones de pedir el pase a la fase 1", ha afirmado el consejero de Justicia de Madrid.

En ese momento, Cristina Pardo le ha recordado que, tal y como ha publicado 'El Mundo', se ha dicho que el consejero de Sanidad quería esperar una semana para hacer esa petición de paso a la fase 1 y que en la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid él mismo apoyó la tesis que defendía el consejero de Sanidad, a lo que López le ha respondido: "Lo que se discute en el Consejo de Gobierno es secreto y espero que así lo siga siendo".

En este sentido, Enrique López ha dicho que "ahí se dispusieron posiciones y diferentes opiniones" y al final lo "concentraron en una: proponer el pase a la fase 1 y fue una decisión unánime del Gobierno", ha manifestado.

Asimismo, el consejero ha querido responder a Iglesias, sobre que buscaban "electoralismo" con la petición de pasar de fase: "Cuando la Comunidad Valenciana lo pide no hay valoración, pero cuando lo hace Madrid es para ganar ventaja". "No es así. Estamos para defender a los ciudadanos y lo hacemos con responsabilidad", ha expresado.

La tensión ha ido en aumento cuando Cristina Pardo le ha preguntado sobre la dimisión de la directora de Salud de Madrid, a lo que Enrique López le ha dicho que "hay que ser pedagógicos e infundir tranquilidad en la sociedad" y que la directora dimitió "porque no estaba de acuerdo con el criterio del resto del equipo que sí estaba de acuerdo". "Si quieren poner el foco en la dimisión de Yolanda Fuentes, pónganlo. Nosotros lo ponemos en los ciudadanos que son los que nos preocupan", ha manifestado el consejero de Madrid.

Ante estas palabras, la presentadora de Liarla Pardo ha contestado que no es que quisiera poner el foco en la dimisión, pero que tenía que entender que siendo consejero de un Gobierno en el que en un momento tan decisivo dimite la directora de Salud, le tenía que preguntar por ello.

"Vamos aclarar conceptos esto porque si no, generamos desasosiego en la ciudadanía", le ha dicho López, a lo que ha añadido que "Madrid está por debajo de la media en casos de coronavirus y fallecidos". "Tenemos personal sanitario suficiente y ha llegado el noveno avión con material sanitario. Son datos incostentables y se lo dice un consejero de la Comunidad de Madrid", ha señalado López.

Sobre si cree que el Gobierno quiere "empobrecer Madrid" con la decisión de no pasar de fase, el consejero de Justicia e Interior ha dicho que cree que "el Gobierno ha adoptado una medida con responsabilidad", pero que lo ha hecho con la misa con la que ellos propusieron pasar a la fase 1 de la desescalada". "Lo importante son los hechos y que la ciudadanía confíe en su gobierno. Tenemos claro cuáles son nuestras prioridades y esperamos seguir trabajando codo con codo con el Gobierno central", ha afirmado.

Cristina Pardo también le ha preguntado sobre las declaraciones de Ayuso en las que habló de posibles disturbios en la Comunidad de Madrid si se llega al millón de parados, a lo que López le ha dicho que si se llega a tal número, "podría generar este tipo de problemas", aunque ha dicho que confían "en que esto no sea así" y en que "la semana que viene cuando se pase a la fase 1, la economía se reactive".

En lo referente a la comentada portada de Isabel Díaz Ayuso en 'El Mundo', Enrique López ha expresado que se trata de "unas fotos de una presidenta de una comunidad que realiza a un medio". "Yo me quedo con la foto de las hileras de camas en Ifema y la del material sanitario. Cuando en una gestión tan brutal como la que hemos tenido la polémica es la foto de un periódico, es que lo estamos haciendo bien", ha manifestado.

Antes de terminar la entrevista, Cristina Pardo le ha insistido en la polémica con la directora de Salud de Madrid, a lo que López ha reaccionado diciendo que "no es cierto que Madrid diga una cosa por la mañana y otra por la noche. El Gobierno toma decisiones cuando las toma, no cuando delibera. Cuando delibera no hay decisión adoptada", ha expresado, defendiendo que el lo que pensaron cuando hicieron la petición fue "en la salud y en la economía de los españoles". "Yolanda tenía dudas, como yo, pero una vez que se delibera y estudian los informes, se adoptó una decisión que fue pedir el pase a la fase 1", ha concluido.