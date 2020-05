Cristina Pardo ha pedido a Ana Milán que contase en Liarla Pardo la anécdota del día en que confundió a su ginecólogo con su portero, historia que contó en uno de sus directos de Instagram. "Hubo una parte de mí que fue muy inconsciente contando eso. Al día siguiente yo tenía un mensaje de mi portero y de mi ginecólogo porque les había llegado a ellos", ha dicho.

Así, la actriz ha comenzado a relatar que "lo único que ocurrió fue que los dos se llaman Isidoro". "Yo estaba en Ceuta, tuve un problema ginecológico y decidí llamar a mi ginecólogo, pero como soy una atropellada hablando, según me contestó, empecé a soltarle toda la información sin dejar respirar a ese hombre. Cuando yo terminé de contarle lo que he me había pasado con todo lujo de detalles me dijo: '¿Y yo cómo te puedo ayudar?'", ha recordado Milán.

En ese momento, la actriz se fijó en que el apellido del contacto al que había llamado era el de su portero y no el de su ginecólogo, como ella pensaba. "Yo me cuajé. Fue un momento de shock, de ver pasar toda mi vida en imágenes, eso no lo arreglaba nadie", ha contado la actriz, provocando las carcajadas de los colaboradores de Liarla Pardo.

Sin embargo, no se trata de un hecho puntual ya que, según ha contado Ana Milán, es "muy proclive" a que le pasen este tipo de cosas. De hecho, ha dicho que cuando se va de vacaciones con sus amigos, siempre se preguntan qué le va a pasar en esa ocasión, porque siempre le pasa algo.

El motivo por el que comenzó a hacer directos en Instagram

En lo referente a sus directos de Instagram, que se han convertido en un éxito con miles de visitas y reacciones, la actriz ha contado que empezó a hacerlos cuando comenzó el confinamiento y se preguntó de qué manera podía aportar algo. "Yo no sé hacer mascarillas, no sé ni coser un botón, soy una negada. Y me dije: ¿Y si hago compañía? Y así empezamos siendo 2.000 personas en el directo, hasta el último en el que fuimos 52.000".

Asimismo, Milán ha dicho que en sus directos nunca sabe lo que va a pasar porque "todo es improvisado". "Ellos van haciendo preguntas. Hay tanto periodista buenísimo entre tanta gente... y ahí van surgiendo conversaciones que van desde anécdotas hasta reflexiones de vida", ha señalado.

"Lo importante en esta situación es el sentimiento de comunidad"

En un momento de la entrevista, Cristina Pardo le ha preguntado si tiene miedo de lo que pueda ocurrir con la Cultura en el futuro, la actriz ha respondido: "Yo no tengo miedo al futuro y de tenerlo, no lo tendría solo en el ámbito de cultura, sino en general. La sociedad tiene que funcionar de manera general, si no, es un fracaso de todos", ha afirmado, defendiendo que "hay mucha gente en esa situación y lo importante es el sentimiento de comunidad".

"Todos los que tengáis a vuestra madre viva, llamadla otra vez"

Por último, la actriz ha hablado de su madre fallecida, a la que ha recordado en el primer Día de la Madre que pasa sin ella. "Mi madre me enseñó muchas cosas, como que si te ponías escote no te podías poner mini falda, me enseñó a ser buena persona y a que si no te llama es porque no le gustas y punto. Me enseñó muchísimas cosas", ha dicho.

Así, ha querido lanzar un emotivo mensaje a todas las personas que sí tienen a su madre: "Hasta que una no se siente huérfana, y yo me siento huérfana desde que mi madre no está, no entiende la raíz, el cordón umbilical; así que todos los que tengáis a vuestra madre viva, llamadla otra vez porque si yo en este momento la pudiera llamar, sería muy feliz", ha expresado Ana Milán.