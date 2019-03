A la pregunta de si se considera machista o se reconoce algún gesto cargado de machismo, Jordi Évole responde: "Espero que cada vez menos porque tengo la suerte de tener compañeras muy críticas y es cierto que a veces me desconcierta porque puedo considerar que algo que hemos hecho no es machista, pero ellas te hacen ver que sí". "Yo creo que el machismo está instaladísimo en nuestro ADN, está ahí y no te lo puedes quitar de encima", asegura Évole.

El director de Salvados cuenta una anécdota que vivió en el aeropuerto. "Vi a un tío girándose con total descaro para ver el culo a una tía y fuimos muchos los que viendo esa descarada y bastante asquerosa escena nos miramos como diciendo: 'Esto ya no'", recuerda Jordi Évole.

"Yo estoy convencido de que sigo teniendo comportamientos machistas y que todavía no los valoro", reconoce Évole.

Sobre la ausencia de políticos en la manifestación del 8M, Jordi Évole afirma que "hay quien a veces necesita una excusa para no ir a un sitio y la encuentra". "El feminismo está señalando la luna y los cínicos están mirando el dedo", apunta el director de Salvados que afirma que "cualquier cosa que se cruce en el camino de las elecciones se va a electoralizar y eso es un cáncer en este momento".