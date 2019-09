El doctor Pedro Cavas ha afirmado en Liarla Pardo que "hay una tendencia en todo Occidente a ponerle un diagnóstico y, por tanto, un tratamiento farmacológico y, por tanto, alguien se va a enriquecer con ello, a cualquier tipo de alteración de lo que sea".

"A lo que antes se llamaba un tío antipático, ahora le pones que es un trastorno límite de la personalidad y, a partir de ese momento, seguro hay una medicación, que además se tendrá que tomar de por vida", ha criticado Cavadas, añadiendo que "no será carísima, pero tampoco la regalarán". "Con esto ya tenemos un diagnóstico, un enfermo, y un cliente que da pasta", ha expresado.

Cavadas ha manifestado de que "una depresión no es una broma, no es estar triste". "La diferencia entre estar triste y una depresión son 180 grados. Depresiones mayores no hay tantas, pero si para cualquier persona que pasa una temporada 'tristona' conseguimos que se tome antidepresivos que, además, luego no va a poder dejar de golpe porque si se los deja de golpe entonces sí que se va a poner triste, ya tenemos un cliente más", ha criticado.

Según datos de la Agencia Española del Medicamento, en España consumimos más antidepresivos que ningún otro país del mundo.