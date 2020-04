César Bona, mejor profesor de nuestro país y el único español que ha sido finalista de los Global Teacher Prize, se ha mostrado muy crítico en Liarla Pardo con el sistema educativo español y ha dicho que habría que aprovechar la situación que ha provocado el coronavirus en la educación para cambiar el sistema.

"La vida nos está dando la oportunidad de parar y replantearnos qué educación queremos darles a los niños", ha manifestado el profesor, añadiendo que "hay que pasar por encima de políticas y gobiernos".

En este sentido, Bona ha insistido en el que "el mejor regalo" que se podría dar a los niños sería "parar, replantearnos qué educación queremos, revisarla y, aunque suene absurdo, empezar de cero", porque, tal y como ha expresado el mejor profesor de España, "esto no es más absurdo que el sistema que tenemos" en la actualidad.

"¿Alguien piensa que este sistema tiene éxito?"

Así, el maestro ha explicado los argumentos que le llevan a hacer esta afirmación. "Si hacemos un repaso rápido de lo que está sucediendo en educación, las palabras que más salen son evaluar y contenidos, pero la vida es la que nos está examinando ahora mismo y hay una pregunta que es que si alguien piensa realmente que el sistema actual tiene éxito", ha manifestado.

"Los contenidos no dan tiempo a escuchar y conocer"

Una de las mayores críticas que hace el profesor al sistema educativo es que parece que lo único que preocupa son los contenidos. "No digo que no sean importantes, pero tienen que estar asociados entre ellos y deben dejar espacio a la vida y para escuchar. Hoy en día no dan tiempo a escuchar y conocer", ha asegurado.

"Algo va mal cuando uno de cada cuatro estudiantes no termina la ESO"

Además, César Bona ha afirmado que "algo va mal si desde infantil ya se va trazando la línea para ver cómo pueden llegar bien los niños a bachillerato, lo que supone presión para los menores y los docentes" y también ha dicho que "algo va mal cuando uno de cada cuatro niños no termina la ESO" y cuando los alumnos "cada 45 minutos tienen que cambiar el chip" al empezar otra asignatura.

"En los debates electorales se habla 30 segundos de educación"

El profesor también ha criticado que "en los debates electorales se hable 30 segundos de educación". "Hay muchísimas cosas que mejorar y hay muchísima gente que está deseando cambiar las cosas. Pero, sobre todo, lo que es absolutamente fundamental es humanizar la educación", ha defendido de forma contundente.