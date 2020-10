Jorge Cadaval contó en 'El Hormiguero' la escatológica conversación que mantuvo con el rey Juan Carlos I en mitad de una cena. "Me habían sentado al lado del rey y tomé queso por protocolo, aunque me sienta como una patada en los mismísimos. En eso que el queso hace el efecto laxante y me empieza un sudor malo. Por protocolo no te puedes levantar, así que cuando vi a la persona que nos llevó y le dije que me estaba cagando. Entonces el rey me dijo: '¿Te estás cagando? Pues vete al váter'", le contó a Pablo Motos.

Sin embargo, el cómico de Los Morancos no solo ha sufrido "apretones" con el rey emérito. "También me han dado con políticos", ha reconocido y ha contado una hilarante anécdota sobre un día que había quedado con un arquitecto para haber de la casa que se estaba construyendo.

"Tenía una cita con el arquitecto a las 14:00 horas para ver varias cosas dela casa y cuando subí la escalera me noté yo el picotazo y el sudor malo que te entra y le dije: 'No vamos a hablar de nada que tengo otra cita. Me voy'", ha relatado. Sin embargo, Cadaval no tuvo tiempo de llegar a casa para ir al baño: "Llegué al coche que lo tenía en la puerta y allí mismo descargué todo lo que tenía que descargar, con olor a mierda por todos sitios", ha comentado.

"¡Qué asco!", ha dicho su hermano, César Cadaval, tras lo que Jorge se ha dirigido a él y le ha dicho: "Llamé a nuestra hermana pidiéndole por favor que me recogiera porque qué iba a decir la Guardia Civil de mí si me paraba con esa peste a mierda". "Es un cagón", ha dicho César.

Y a la pregunta de si le dio más vergüenza cuando sufrió el "apretón" delante del rey que con el arquitecto, Jorge Cadaval ha respondido: "A mí me da igual quien sea porque yo no tengo problema. Somos personas todo el mundo y todos hacemos lo mismo; yo no soy un extraterrestre por hacer eso, lo que pasa que no aguanto".