Jorge Cadaval ha contado en El Hormiguero una anécdota de lo más estratológico, y con el rey Juan Carlos I de protagonista.

"Fui a una cena y estaba su majestad el rey", ha explicado el humorista, que ha asegurado que le tocó sentarse al lado del emérito, pero justo antes había comido queso: "No es que me siente muy bien".

"Por el protocolo me lo tomé. De eso que el queso hace el efecto laxante y ya con el protocolo le dije a la persona que nos había llevado 'me estoy cagando'", ha explicado.

Entonces, el rey le preguntó directamente, "¿te estás cagando?". "Entonces le dije 'sí, señor' y me dijo 'pues ve al váter'. Voy al váter, hago mis necesidades, me limpio como puedo, veo que el calzoncillo estaba un poco sucio y lo meto por el váter", ha continuado.

Entonces llegó de nuevo a mesa. "Me dice '¿cómo estás?' y le digo 'estoy muy bien' y no termino de decir la frase cuando me da otro latigazo. Me dice '¿otra vez te estás cagando?' y cuando me voy me dice 'espero que ya hayas acabado, porque no he visto a nadie que cague más que tú", ha sentenciado.