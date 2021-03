José Ramón de la Morena deja la radio tras una histórica carrera de 40 años en las ondas, una trayectoria que se vio marcada durante años por su duelo con José María García, el otro titán de la radio deportiva en España.

En Liarla Pardo, De la Morena explica que quiso "defender unas ideas" y ser "honesto", "estar en paz" consigo mismo. "Nunca pensé que lo iba a contar; meterte con García suponía, como diría Clemente, que te echaran de la carretera. Así lo pensé, pero quise irme con cierta dignidad", relata.

Eso sí, defiende que fue García quien empezó con el cruce de reproches entre ambos colosos de las ondas. "No voy de valiente por la vida, nunca me habría atrevido a meterme con García. Los datos están ahí, las fonotecas también, pero no digo que yo fuera mejor que él o que tuve menos culpa", explica en el vídeo.