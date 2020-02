Tras las palabras de Jordi Évole en el Hormiguero sobre Santiago Abascal, los miembros de la formación de extrema derecha han acusado al periodista de ser una persona que "legitima a los etarras", siendo el "entrevistador oficial de narcodictadores como Maduro". El propio Santiago Abascal llegó a espetar que a ellos, de pequeños, les enseñaron a "no abusar de los tirillas".

"Utiliza lenguaje de otra época, que es en la que vive. Es normal que utilice ese lenguaje", ha respondido el periodista, que ha asegurado que "vivimos en la época de esas polémicas que surgen y que duran una mañana, una tarde o un día como mucho. A las que nos podemos abonar, y contestar. Yo lo voy a hacer porque creo que los que incitan al odio por ejemplo en esta ocasión son ellos", ha espetado.

La formación de extrema derecha ha hecho público "un vídeo muy cortito que acaba con la palabra hostión y no recoge el momento ni los matices", según Jordi Évole, que ha considerado que con ese acto "ellos sí que están incitando al odio porque no están poniendo todo el contexto".

En el programa presentado por Pablo Motos, Évole le preguntaba si Abascal, que ya había sido invitado a El Hormiguero, había llegado hasta allí a caballo. El presentador le respondió que no, porque el terreno era fandangoso y fue entonces cuando el director de 'Lo de Évole' dijo: "Lástima, porque un hostión no le vendría mal. Sin daño eh, sólo el susto".

"Alguien que lo vea sin conocer el contexto diría 'hostia, ese Évole está chiflado'. Dicho esto, me lo podría haber ahorrado. No tengo por qué decir eso, pero me salió así en el momento", ha reconocido.

Aun así, ha asegurado que "podría haber dicho que se podría haber caído del caballo y haber visto la luz y hacer discursos menos xenófobos y homófobos", algo, ha dicho que "hubiera sido más fino". "Eso es como muy bíblico, eso les gustará un poco más. Lo de caerse del caballo creo que les haría muy bien para no generar tanto odio como genera".

"Espérate lo que dirán después de esta serie. Igual hay alguna cosita que dicen 'esto es lo último, se ha coronado, es el mal personalizado'", ha zanjado.