Francisco Igea, rival de Inés Arrimadas por la presidencia de Ciudadanos, habla en Liarla Pardo sobre su plan de partido para la formacion naranja y de su conversación con su rival delante de los medios de comunicación.

Igea reconoce que no le preocupan que se produzcan "escenas de nervios", aunque sí le preocupa "la deshonestidad". "Inés es una persona excepcional. Se ha enfrentado a la coacción y al chantaje en Cataluña, nunca hablaré mal de ella, pero se han cometido errores", comienza Igea.

El candidato a la presidencia de Ciudadanos reconoce que espera una disculpa: "No me preocupa tanto la escena en sí misma como que se intentara dejar traslucir una cosa que no era cierta y que estamos esperando a que rectifique. Intentar decir que hemos intentado llegar a pactos para colocar a personas es absolutamente falso".

Además, revela que ha autorizado a Inés Arrimadas a hacer públicas unas conversaciones de WhatsApp entre ambos para que el asunto quede "desvelado", diciendo que, en caso de que su rival no las revele, le ha pedido permiso para revelarlas él mismo.

"No me preocupan las escenas de nervios, pero la deshonestidad sí me preocupa", afirma.

A la pregunta de Cristina Pardo de si se fía de Inés Arrimadas tras esa respuesta, Igea insiste en su mensaje. "No creo que las personas sean ángeles o demonios. Yo no soy un populista, por eso estoy en Ciudadanos. Siempre confío en la buena gente, aunque a veces comentamos errores. No me encontrarán hablando mal de una persona por un hecho puntual", zanja Igea.