Abel Caballero ha defendido en Liarla Pardo la inversión que ha hecho en la decoración navideña de Vigo: "Costó 850.000 euros, que es muy poquito dinero en relación con lo que esto proporciona a la ciudad porque proporciona docenas y docenas de millones de euros".

"A pesar de que llueve, hay un número elevadísimo de gente, los hoteles están llenos, todos los restaurantes llenos, las cafeterías agotan existencias y estamos teniendo una gran temporada turística ya todo el año debido a las luces", ha afirmado el alcalde de Vigo, quien ha expresado que le gusta la Navidad y quería "recuperar una fiesta histórica y tradicional en este país que algunos, por razones ideológicas y otros por desidia, se estaba empezando a olvidar".

Caballero se ha referido al alcalde de Madrid para decir que ahora "quiere imitar" a Vigo. "Yo le deseo mucha suerte al alcalde de Madrid, pero, por favor, que no compare", le ha dicho.

Cristina Pardo le ha recordado el lío que se hizo Almeida con los números en la cuenta atrás para encender las luces de Navidad en Madrid. Tras encender las luces de Navidad, Villaís envió un mensaje al alcalde de Vigo: "Abel Caballero, supera esto".

"Esa bola que encienden allí como algo extraordinario la tenemos más grande al final de la calle; pero, además, tenemos una noria, pistas de hielo..."

Tras ver las imágenes, Caballero ha respondido entre risas a la vicealcaldesa de Madrid: "Yo tengo una cierta relación con Begoña y le tengo que decir que no llegan ni para empezar. ¿Dónde van con eso comparándolo con Vigo? A mí me parece muy bien lo que hacen con las luces, les quiero felicitar, pero no comparen, porque si comparan quedan en ridículo. Esa bola que encienden allí como algo extraordinario está más grande al final de la calle".

"Intentar compararse con Vigo es Batalla perdida"

Así, ha seguido mostrándose orgulloso de la decoración navideña en Vigo, destacando que, además de las luces, tienen "un árbol gigantesco, una caja de regalos, una noria, un muñeco de nieve inmenso, pistas de hielo, un mercadillo y cañones de nieve". "Yo les quiero felicitar porque recuperar la Navidad es muy importante, pero les digo, alcalde de Madrid, Begoña: No comparéis porque ni siquiera comparecéis al debate. Intentar compararse con Vigo es Batalla perdida", ha manifestado.

En lo referente al consumo de las luces, Caballero ha sacado pecho diciendo que Greta Thunberg se quedaría encantada de ver cómo se produce alegría prácticamente con consumo cero porque el led consume prácticamente nada". "Esto produce alegría, movilización de Economía y un extraordinario respeto por el medio ambiente, porque si alguien defiende el medio ambiente soy yo", ha asegurado.

El mensaje a los que critican el gasto en las luces

Por último, el alcalde de Vigo ha lanzado un mensaje a los que piensan que el gasto en luces de Navidad se podría destinar a otras necesidades que se consideran más importantes: "Se perderían millones de euros, miles de empleos y, por tanto, tendríamos que dedicar más dinero a política social".

"Dedicar 800.000 euros a luces y tener retornos de 40, 50 o 60 millones de euros, significan miles de empleos en la ciudad, y, por tanto, significa bienestar. Les daría una clase de Economía rápida, de primero de económicas porque en segundo ya habrían entendido que es una tontería", ha expresado.