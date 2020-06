Cristina Pardo ha preguntado a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, sobre el acuerdo que alcanzó el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu, un pacto sobre el que la portavoz del Gobierno afirmó que los socios preferentes siguen siendo PNV y ERC.

¿Deben seguir siendo los socios preferentes? García-Page cree que "Esquerra va a lo que va, que es la independencia de Cataluña", y ha precisado: "No puede ser socio preferente para un partido que cree en España y en la igualdad entre españoles, otra cosa distinta es que no tenga más remedio".

"El Gobierno está haciendo de la necesidad una virtud", ha continuado explicando el líder manchego, que ha afirmado que "hace unos meses podía haber habido un pacto de 180 diputados con Rivera y Sánchez, y otro gallo hubiera cantado". En este sentido, ha matizado: "No digo que fuera a mejor o que hubiésemos evitado la pandemia, pero no tendríamos que estar hablando a 14 bandas".

García-Page Ha afirmado que aunque "no comparte" la ideología de ERC, respeta al partido y no lo mezcla “con quien ha defendido y no ha renegado formalmente de la violencia", refiriéndose a Bildu, formación de la que ha dicho: "Simple y llanamente no entra en la ecuación, y hay que estar muy desesperado para pactar con ellos".

De Grande-Marlaska a Podemos

El presidente de Castilla-La Mancha también ha entrado a valorar la polémica del ministro del Interior y la cúpula de la Guardia Civil por el informe sobre la manifestación de 8M: "El caso de Marlaska no es una cuestión de mentir. No creo que haya dicho ninguna mentira".

Al contrario, García-Page cree que "ha habido errores de comunicación y se ha dado una imagen mala", y ha profundizado en esta cuestión con la siguiente reflexión: "Me hubiera gustado que el ministro del Interior explicara esta orden por la que se le solicita a la Guardia Civil informar, incluso de un pleito judicial. Es una orden de la época de Rajoy, y nadie lo ha explicado, y parece que se ha inventado una norma".

Finalmente, el líder manchego también ha manifestado su opinión sobre la crispación política que se está dando en el Congreso en las últimas semanas. Al respecto, ha considerado que "a Pablo Iglesias le interesa exagerar con Vox, y a Vox con Iglesias". Y ha denunciado: "Al final, los problemas de la gente los resolvemos los que estamos en el tajo, trabajando".