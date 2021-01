Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, se ha mostrado contrario a la vuelta a un confinamiento domiciliario por la pandemia y ha advertido: "La pandemia económica que viene como consecuencia de esta catástrofe sanitaria va a ser demoledora".

"Si ahora volvemos a confinar España como en marzo, la catástrofe todavía es mayor. Tenemos que jugar con el balance muy complicado de economía y salud. Si confinan, la pandemia se corrige en parte, pero te llevas por delante a una generación de jóvenes que ya lo tienen complicado", ha manifestado el presidente de Cantabria.

Por este motivo, según ha defendido, "hay que tomar medidas rigurosas sin llegar a las de marzo para que la cosa no se dispare". "No podemos volver a cerrar todo", ha insistido, tras lo que ha apostillado que "aunque no va a haber confinamiento domiciliario", sí cree que se va a modificar el toque de queda.

Sobre la gestión de la pandemia: "Dudo que otro gobierno lo hubiera hecho mejor"

"Tenemos que ir todos de la mano porque si no, damos una imagen lamentable. Si Euskadi tiene unas normas y Cantabria otras, organizas un caos", ha expresado el líder del PRC, quien duda que "otro gobierno lo hubiese hecho mejor ante una cosa desconocida como esta".

"En EEUU tienen el mayor de Premios Nobel de Medicina, hospitales de lujo y han muerto 400.000 americanos. No es tan fácil enfrentarse a un tema desconocido como este. Nos ha tocado este paquete a los que estamos gobernando", ha manifestado Revilla, tras lo que a dicho que el puesto de Fernando Simón no se lo desea "a nadie".