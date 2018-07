Dani Martín desvela la mítica canción que ha acabado aborreciendo: "Me parece caduca y no la canto"

YA NO CANTA 'LA MADRE DE JOSÉ'

Dani Martín ha desvelado en Liarla Pardo la mítica canción de 'El Canto del Loco' que ha acabado aborreciendo, se trata de 'La Madre de José': "Me parece caduca y hace como diez años que no la canto. Si alguien viene a esta gira a escucharla les digo ya que no la van a oír".