"Voy a intentar, como siempre que le tengo en el programa, preguntarle sobre la presidencia del PP en Madrid. Se ha publicado que usted no quiere a Ayuso de presidenta del PP en Madrid", ha comentado Cristina Pardo, tras lo que José Luis Martínez-Almeida ha respondido: "A Ayuso la quiero siempre, y más después del extraordinario resultado en la Comunidad".

"Ningún madrileño me ha preguntado qué va a pasar con el PP de Madrid", ha afirmado el alcalde popular, a lo que Pardo le ha respondido que este "también habla del Atlético de Madrid y ese esquipo no le interesa a todos los madrileños"

"¿Usted cree que el presidente del PP de Madrid tendría que tener dedicación plena?", ha insistido la presentadora de Liarla Pardo, quien, al ver la respuesta que le ha dado Martínez-Almeida, le ha dicho: "Ya veo que solo me va a hablar de lo que le interesa, así que no sé si preguntarle por el Atleti. Pero no. Le voy a preguntar por el Real Madrid".

En otro momento de la entrevista, el alcalde de Madrid ha hablado sobre los indultos, afirmando que "no van a servir para nada", y ha insistido en que es un extremo que han confirmado "los independentistas": "Son ellos mismos los que dicen que no van a servir para nada porque reconocen que cuando salgan de la cárcel lo van a volver a hacer". Además, Martínez-Almeida ha cargado contra la izquierda por las críticas a la foto de Colón. Puedes verlo en este vídeo.