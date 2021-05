La expolítica Celia Villalobos ha sorprendido participando en una campaña de publicidad para concienciar sobre los efectos negativos del uso abusivo de las pantallas y lo ha hecho metida en el papel de 'gamer', lo que, según ha explicado, le ha hecho "perdonarse" después de la polémica cuando fue pillada en el Congresjo jugando al 'Candy Crush'. En Liarla Pardo cuenta cómo se ha sentido: "Me reí de mí misma, a mi hija le iba a dar algo, sangraba por la piel. Pero por fin me iba a reír".

"Me lo he pasado al pelo, he recuperado a mi yo, me he perdonado a mí misma y he descubierto un mundo increíble, el de los 'gamer'", ha explicado Villalobos, que cree que participar en esta campaña le ha venido bien después de haber dejado la política. También ha querido concienciar sobre la problemática: "El 85% de las personas no saben que son 'gamer', tienen cuatro juegos en su móvil y están todo el día con él. Produce unos problemas en los ojos increíbles".