Ante el estreno de su nueva obra, 'La Golondrina', Carmen Maura habla con Cristina Pardo sobre cómo está afectando la pandemia al mundo de la cultura y a la población en general.

Maura opina que "la gente se está volviendo más antipática" que antes de la llegada de la COVID-19, relatando que ahora más personas le ponen "mala cara".

"Me da mucha pena porque espero que no se quede para siempre. Va a haber mucha más gente loca", valora la actriz, que reconoce que era "bastante feliz" estando confinada: "Estar sola me encanta".