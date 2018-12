ENTREVISTA A LA ALCALDESA DE BARCELONA

"Ninguna pintada es violencia", afirma la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que denuncia en Liarla Pardo un retroceso en derechos y libertades en todo el país. "A mi no me gustan las pintadas en casa del juez Llarena, pero no se corresponde con la realidad decir que es violencia", añade Colau.