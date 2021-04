Tras lo ocurrido en el debate de la Cadena SER, que Pablo Iglesias abandonó después de que Rocío Monasterio cuestionara las amenazas de muerte contra él, laSexta decidió cancelar su debate electoral, tras la negativa de varios candidatos a mantener nuevos debates.

Cristina Pardo ha preguntado a Ana Pastor, que iba a moderarlo, si cree que volverá a moderar otro debate ante este clima de tensión política. "Sinceramente, no lo sé", ha respondido la presentadora, que no obstante ha defendido que "los debates siempre son buenos" y que "frente al odio la palabra es el mejor recurso".

La periodista ha reconocido que vivió lo que ocurrió en la 'SER' "con desgarro, con un punto de ansiedad y sobre todo con mucha empatía" hacia su moderadora, Àngels Barceló, a quien la candidata de Vox llegó a atacar directamente. "Me podría haber ocurrido a mí perfectamente moderando cualquiera de los que he hecho", ha señalado.

Pastor asimismo ha indicado que vivió esa complicada situación "con una incomodidad personal". "No paro de preguntarme qué va a ser lo siguiente que nos vamos a encontrar, y no lo digo solo por el debate y no lo digo solo por la campaña madrileña", ha planteado, advirtiendo de que "no para de subir la temperatura y en algún momento habrá que frenarlo".

A su juicio, lo ocurrido es "muy preocupante, por si eso se traslada también a la calle". Puedes ver su reflexión en el vídeo principal de esta noticia.