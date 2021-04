laSexta ha decidido cancelar su debate previsto para el próximo 26 de abril tras evaluar los acontecimientos sucedidos este viernes en la campaña electoral madrileña y tras conocer la negativa de varios candidatos a mantener nuevos debates.

Es el caso de Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, y también de Íñigo Errejón, el líder de Más País. Ambos han anunciado que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid después de lo ocurrido esa mañana en la SER.

Pablo Iglesias ha abandonado el estudio de radio porque Vox insistía en cuestionar la veracidad de las amenazas de muerte al exvicepresidente. "Esto es muy grave. La tolerancia e impunidad que ha habido con este tipo de amenazas han hecho que vayan a más", ha comenzado el candidato de Unidas Podemos en el primer turno de palabra.

Rocío Monasterio, de Vox, sentada a su izquierda, le ha dado la réplica: "Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas", y ha añadido: "Si usted es tan valiente, levántese y lárguese". A lo que el candidato de Unidas Podemos ha respondido: "Creo que estáis cometiendo un error blanqueando que estén defendiendo cosas en contra de la democracia. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha", ha afirmado, para coger su mascarilla, levantarse y abandonar el set.

La moderadora, la periodista Angels Barceló, ha intentado que se quedara y mientras mantenía a Iglesias agarrado del brazo, reprendía a Monasterio su actitud, alegando que "esto no es un espectáculo, es un debate electoral entre demócratas. "Quiero que usted responda a la provocación de la ultraderecha. Le voy a pedir que no se vaya muy lejos", le rogaba la periodista al candidato de Unidas Podemos, mientras este, finalmente, salía del plató.

Sin embargo, la candidata de Vox no se ha quedado ahí y ha continuado con sus ataques. "Venga, me alegro, fuera del plató que es donde tienes que estar, y fuera de la política", ha espetado. "Estamos mejor ahora (...) Ha salido huyendo, igual que ha salido del Gobierno huyendo", ha farfullado, acusando además a Barceló de ser una "activista" y "agarrándole de la manita" a Iglesias.

Tras esto, Iglesias ha acudido a comisaría para presentar la denuncia por esa carta amenazante con cuatro balas y a su salida ha dicho: "Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha (...) Se acabaron los debates con la ultraderecha. Los demócratas no podemos legitimar a la ultraderecha. No se puede consentir". A su juicio, "se ha normalizado y se ha blanqueado a la ultraderecha. He presentado una denuncia y espero que haya una respuesta judicial, pero también tiene que haber una respuesta de la ciudadanía", ha añadido a las puertas de la comisaría del Congreso.

En la misma línea, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado a través de su perfil oficial en Twitter que "no hay condiciones para debatir así. No más shows regalados a la extrema derecha. Este ha sido el último. A barrerlos en las urnas". Su candidata, Mónica García, también en el debate de la SER ha reprendido a Monasterio y, al igual que Ángel Gabilondo, anunciaron que se irían del debate, lo que ha obligado a la SER ha darlo por terminado de manera anticipada.

En cuanto al candidato socialista, Ángel Gabilondo, fuentes del PSOE a laSexta han señalado también en la misma línea, que el requisito para cualquier debate es condenar la violencia y que no caben los que dan cobertura a las amenazas de muerte. "Esto va de democracia", insisten. Así, dan a entender a laSexta que el PSOE no acudirá a ningún debate más con Vox porque la formación de extrema derecha no condena esas amenazas.