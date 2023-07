Estas elecciones nos dejan también la reaparición estelar del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El MVP de la campaña de los socialistas ha estado con Ferreras en Al Rojo Vivo para analizar el resultado electoral y ha mandado un mensaje al Partido Popular.

"El PP dice que es la primera vez que, quien gana las elecciones, quien es primera fuerza política, no va a ser presidente del Gobierno. No, es la primera vez que quien es primera fuerza política no es capaz de concitar una mayoría parlamentaria", ha dicho en el programa.

El exlíder socialista categoriza de "infamia" la estrategia del PP para "deslegitimar" al PSOE. "Usando el nombre de un asesino, de un criminal terrorista contra el partido socialista, contra el presidente y casi pasándoselo bien con eso. Es el Partido Popular quien ha creado este clima injusto", ha recordado, añadiendo que "eso no ha sido Vox, ha sido el PP".