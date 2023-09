En plenas negociaciones de investidura, Xavier Trias, exalcalde de Barcelona y actual líder de 'Trias por Barcelona' (Junts) en el Ayuntamiento, ha afirmado este lunes que el Partido Socialista fue partícipe del golpe de Estado que encabezó el teniente coronel Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981: "Creo que los socialistas estaban detrás del golpe de estado del 23-F". Y que aunque le llamen "gaga" o "señor mayor", él está convencido de que es algo "evidente" y que "nadie se cree que eso lo hiciera el señor Tejero, quizás todavía hay algunos inocentes que se creen esto".

Durante la entrevista que ha concedido a la Cadena Ser, Trias también ha señalado que los socialistas participaron en el golpe porque querían frenar el desarrollo autonómico: "Se terminó el 23F, se cambió el gobierno, y ¿qué es lo primero que hizo el Partido Socialista? La LOAPA (la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico)".

Además, ha dicho que es partidario de investir a Sánchez. Pero, ¿qué pruebas tiene para decir que el PSOE estuvo detrás del 23F? El ex alcalde de Barcelona ha argumentado que lo ha leído en varios libros que se han publicado. Pero en laSexta Clave nos hemos puesto en contacto con el equipo de Trias para preguntarle por las pruebas que tiene para hacer dicha afirmación. Pero nadie sabía nada. En primera instancia, han respondido que hoy era imposible hablar con Trias. Después, que su equipo no iba a decir nada más al respecto. Sin embargo, tras insistirles por esas pruebas, su equipo ha respondido: "El ya había dicho que si alguien pensaba que el PSOE no había estado detrás, era ingenuo, pero que no tenía más fuentes". No tienen fuentes ni tampoco pruebas... lo que nos demuestra que sus acusaciones son pura especulación.