Isabel Díaz Ayuso ha puesto a José Antonio Sánchez al frente de 'Telemadrid'. La presidenta madrileña le ha designado como administrador provisional de la televisión autonómica, de tal manera que no ha necesitado llegar a un acuerdo con el resto de partidos de la Asamblea para nombrarle.

Pero, ¿quién es José Antonio Sánchez? Ya dirigió la televisión autonómica madrileña, que según los sindicatos, convirtió 'Tele-Espe'. Fue el responsable de la práctica liquidación del ente público y del desastroso ERE que expulsó al 70% de los trabajadores y hundió su audiencia. Cuando asumió el cargo en 2011, aunque admitía no haber visto aún los balances ni los números, ya avanzaba que habría que reducir gastos.

Pero Sánchez es además un hombre del Partido Popular y conservador, a tal punto que, en una entrevista ofrecida al diario 'El País' en 2003, afirmaba lo siguiente: "Me emociona más el papa que mi mujer". No era la única 'perla' que dejaba en aquella entrevista, donde confesaba que le "encantaría ser ministro" e incluso: "No me considero anti nada, y muchísimo menos, antifranquista".

En una comparecencia en el Congreso de los diputados en 2015, el también expresidente de RTVE reconocía abiertamente ser votante del PP: "Yo voto al PP, desde luego a quien no he votado en mi vida ni pienso hacerlo es a la izquierda plural", afirmaba. "Voto al PP y seguiré votando al PP", insistía.

En su vida, el nuevo administrador de 'Telemadrid' ha tenido dos valedores. El primero fue Luis María Ansón, que le apadrinó en el 'ABC', donde empezó en 1983. Su primera intervención en televisión fue en noviembre de 1991, con Hermida, donde entrevistó a un joven José Bono. Pero su presencia televisiva más permanente no fue hasta 1998, como colaborador, entrevistando a Anguita, Mayor Oreja... También hizo una entrevista a su segundo valedor, Eduardo Zaplana, con quien se deshacía en halagos. No en vano, en la citada entrevista en El País ya se refirió a él como "amigo entrañable", defendiendo que no "tiene negocio ni tiene negociete".

En 2002, el PP le colocó como director de TVE, cargo que ostentó en la época de las denuncias de manipulación por el Prestige, por mentir sobre el movimiento contra la guerra de Irak o de la condena al ente público por la cobertura de la huelga general. En 2004 se fue a 'Telemadrid', pero volvió en 2014, esta vez como presidente de RTVE. Fue en esta época en la que pronunció algunas de sus más célebres frases polémicas. Como en una comparecencia ante el Congreso en 2017, donde afirmó: "Menos mal que estoy bien pagado".

También ante el Congreso, preguntado acerca de por qué TVE española no retransmitió el Orgullo LGTBI, afirmó: "Yo no me oculto, yo soy católico, apostólico y romano". En 2018, incluso se justificaba así por estar en los papeles de Bárcenas: "Yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelga en las grúas a los homosexuales o se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio (...) No, yo en esos papeles no estoy, yo estoy en los papeles de Bárcenas", afirmaba sin pudor alguno. En otra ocasión, llegó a afirmar lo siguiente en sede parlamentaria: "Es de agradecer que el PP me busque un puestecito".