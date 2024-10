Se han difundido bulos que aseguran que la matanza rusa en Bucha no existió y que fue un montaje. Algunos testimonios afirman: "Lo de Bucha hay que demostrarlo […] puede que fuera algo preparado y cometido por los propios ucranianos. Todos los cuerpos que han aparecido no se les puede confirmar la identidad." Otro comentario sostiene: "He observado varios cuerpos que seguro no han muerto en esa posición. Han muerto en otro sitio y se les ha trasladado". Sin embargo, estas afirmaciones son falsas. Sí, hubo matanza rusa en Bucha, y aunque el Kremlin lo niegue, existen pruebas.

El 1 de abril, Ucrania recuperó el suburbio de Bucha, que había estado invadido durante meses por Rusia. Al llegar, los soldados ucranianos grabaron un video en el que se pueden ver decenas de cuerpos en medio de la calle, personas que habían sido tiroteadas. Según las autoridades ucranianas, al menos 300 civiles fueron asesinados.

La embajada rusa en España negó estos hechos, asegurando que las imágenes estaban falsificadas. Afirmaron que incluso se podía ver un cadáver moviéndose. Sin embargo, el 'New York Times' envió expertos a analizar las imágenes y concluyeron que no había nadie vivo; solo se trataba de un reflejo en la parte derecha de la imagen. Otra de sus afirmaciones era que una persona se sentaba, lo cual también resultó ser falso, ya que era un efecto óptico producido por el espejo de un coche.

Un tercer bulo sostenía que los cuerpos habían sido colocados por los soldados ucranianos al llegar, con el fin de culpar a los soldados rusos de algo que no habían hecho. Pero esto también es falso. Se cuenta con una foto del 19 de marzo, cuando los rusos estaban en Bucha, y otra del mismo lugar 12 días después, cuando los ucranianos recuperaron la ciudad. El cadáver estaba en el mismo sitio, lo que desmiente esta afirmación.