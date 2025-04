El Vaticano al borde de un cambio radical: la vuelta de los 'cultural warriors' desafía el legado de Francisco

Tras más de una década de papado progresista con Francisco al timón, la teoría del péndulo cobra fuerza en el Vaticano. Lo que vendría ahora es una reacción: la vuelta a una Iglesia beligerante, atrincherada en los postulados más tradicionales, liderada por los llamados 'cultural warriors'. Una corriente que ya se agita con fuerza en Roma… y que tiene aliados visibles también en España.

Sonlos católicos del 'no': no al aborto, no al matrimonio igualitario, no a la eutanasia. Los reconocerán por su lenguaje combativo, su presencia en las calles y su reivindicación de una Iglesia militante que nunca se manifiesta por la justicia social, pero sí contra los avances civiles.

En Estados Unidos, esta línea dura encontró su aliado ideal en Donald Trump, y dio una guerra frontal al católico Joe Biden, a quien algunos obispos intentaron incluso excomulgar por su postura en favor del aborto. El propio papa Francisco tuvo que intervenir, incómodo, con un sector al que en su primer viaje a EEUU ya advirtió que le "asustaba".

En España, su momento álgido fue en la primera década de los 2000. "¡Valiente!", coreaban a Rouco Varela en manifestaciones multitudinarias contra el matrimonio homosexual. Fue la época de las campañas contra la eutanasia, los "trenes de la libertad" conservadora y la imagen de una Iglesia que dividía desde el púlpito.

Esa corriente no ha desaparecido. En el próximo cónclave no estará Cañizares, por motivos de salud, pero sí uno de sus referentes ideológicos: Raymond Leo Burke. El cardenal estadounidense, castigado por Francisco en 2023 sin residencia ni salario, suena como candidato papable entre los sectores más duros. Es el mismo que defendió el muro de Trump en la frontera con México. No está solo: lo acompaña el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan.

Todo apunta a que se avecina una batalla ideológica en la elección del próximo papa. Y el péndulo, como marca la historia, ya se está moviendo.