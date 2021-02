Un trabajador del Centro Oftalmológico de Singapur ha recibido cinco dosis de la vacuna contra el COVID por un error humano. Se trata de una cantidad cinco veces superior de la recomendada.

Pero, ¿cómo ha podido ocurrir? Los sanitarios que le inocularon la vacuna le inyectaron el vial entero de Pfizer, que contiene cinco dosis en total.

¿Y ahora qué? ¿Corre peligro su vida? ¿O se convierte en súper-inmune? El virólogo José Antonio López Guerrero lo ha aclarado para laSexta Clave con dos simples respuestas.

"Eso no está ensayado. No hay datos que avalen que se convierta en un super-inmunizado. Tampoco creo que sea tóxico. Podría generar alguna reacción alérgica, pero desde luego bien no le va a hacer. No se va a convertir en un super-inmunizado", ha explicado el epidemiológo.

Por tanto, el paciente no será súper-inmune, pero su vida tampoco corre peligro. Sin embargo, no es la primera vez que un sanitario tiene este mismo error. En Israel, un hombre ya recibió cuatro dosis de la vacuna de Pfizer, y en Alemania ocho trabajadores de una residencia de ancianos recibieron cinco dosis cada uno.

Sin embargo, ahora surge una nueva duda sobre todos ellos: ¿hay que ponerles la segunda dosis? José Antonio López Guerrero ha explicado que sí: "Debería ponerse la segunda dosis en tiempo y plazo correspondiente, no le va a eximir".