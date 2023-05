Las declaraciones de Xavier Trías, el candidato de Junts Per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, han levantado polémica. Ha asegurado que la inflación ahoga a los barceloneses con un sueldo de 3.000 euros al mes. Trias habla de "un señor", de lo que cobra un ciudadano medio: "Esta ciudad tiene un problema muy grave. Hay gente a que le va muy bien las cosas, pero hay gente que le va muy mal, pero muy mal. Un señor que está cobrando 3.000 euros de repente se encuentra con que le han subido la hipoteca o que el gas se le ha disparado. Este señor se encuentra con que no llega a final de mes."

Como si un salario de 3.000 euros fuera un reflejo fiel de lo que gana "un señor" cualquiera en la ciudad condal. Pero lo cierto es que uno de cada tres barceloneses tienen que sobrevivir con 1.000 euros. Y si hablamos de jóvenes, el 50% vive con tan solo esa cantidad, con 1.000 euros. En todo Cataluña el salario medio bruto mensual es de 2.200. Es la media, no lo que gana la mayoría.

En plena precampaña electoral sus contrincantes se le han echado encima y para salir del apuro Trias ha matizado. Dice que con "ese señor" del que hablaba este mismo jueves, se refería más bien a una familia entera: "Todo el mundo que quiera entiende que me refería a lo que ingresa una familia. El que ingresa 3.000 euros y después se encuentra con que, de una situación que tenías y que creías que era estable, entras en una situación de crisis. Eso si coges y dices: 'es que Trias solo habla de los que cobran 3000 euros'. Bueno, son maneras de explicar las cosas, tal vez no me expliqué lo suficientemente bien".