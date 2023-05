Polémicas declaraciones del candidato de Junts per Catalunya al Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, tras afirmar este jueves que "un señor que está cobrando 3.000 euros" ante la actual coyuntura económica "no llega a final de mes".

Ha sido durante una intervención en el foro Barcelona Tribuna este jueves, donde el exalcalde barcelonés ha puesto este ejemplo para ilustrar el impacto del aumento de precios y el encarecimiento de las hipotecas en la clase media.

"Esta ciudad tiene un problema muy grave. Hay gente que le van muy bien las cosas, pero hay gente que le van muy mal las cosas", ha señalado Trias, que ha defendido que "un señor que está cobrando 3.000 euros, de repente se encuentra con que le han subido la hipoteca, que el gas se le ha disparado" y "este señor se encuentra con que no llega a final de mes".

Críticas de ERC y el PSC

Sus palabras han suscitado controversia y han sido criticadas en las redes sociales por los candidatos a la Alcaldía de Esquerra Republicana y el PSC, Ernest Maragall y Jaume Collboni.

"El Sr. Trias demuestra estar fuera de toda realidad. La Barcelona real es la que sufre un precio medio del alquiler de 1.077 euros mientras que el salario mínimo está fijado en 1.080 euros", ha criticado Maragall, que propone "un salario mínimo de ciudad de 1.500 euros para garantizar un mínimo de dignidad a todos los barceloneses y barcelonesas".

"Sr. Trias, vuelva a la realidad", le ha instado por su parte Collboni. "Mientras usted se compadece de los 'señores' que ganan 3.000 euros, las mujeres y hombres de Barcelona que cobran el salario mínimo (1.080 euros) son los que realmente hacen malabares para llegar a fin de mes", ha aseverado.

Trias matiza sus declaraciones

Posteriormente, Trias ha matizado sus palabras a través de Twitter: "Yo me he referido a que una familia que cobra 3.000€ tiene dificultades para llegar a fin de mes con la subida de precios. Tenemos una clase media y trabajadora en una situación de pobreza", ha aclarado en la citada red social, donde ha reivindicado que "Barcelona no puede ser una ciudad competitiva solo porque tiene sueldos bajos".

Este viernes, el candidato de Junts ha reiterado que se refería a una unidad familiar que ingresa dicha cantidad. "Todo el mundo entiende, todo el que quiera entender, que yo me refería a lo que ingresa una familia de unos 3.000 euros, y que se encuentra que le suben la hipoteca, el gas, la electricidad y la comida y una situación que te creías que era estable, puede entrar en crisis", ha dicho en 'RNE'.

"Son maneras de explicar las cosas, quizás no me he explicado bien pero la verdad es que es sacar mucha punta a esto", ha considerado. En Barcelona, ha añadido, "hay mucha gente que gana mucho dinero, más que nunca, y hay gente que lo pasa muy mal. Y lo pasa mal una clase media-baja que, en algunos casos, entran en una situación de pobreza". "Esto es muy grave", ha aseverado.