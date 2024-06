A medida que se acercan las elecciones, surge la pregunta: ¿todos los países tienen una jornada de reflexión electoral como en España? La respuesta es no, y las diferencias son notables. En España, como en otros países europeos como Francia, Italia y Portugal, el día antes de las elecciones está reservado para la reflexión del votante, sin propaganda electoral ni campañas políticas. Una regla que también sigue Polonia y Bulgaria.

En Suecia no está en la ley, pero existe un pacto no escrito. Sin embargo, en países como Alemania y el Reino Unido, la campaña continúa hasta el último momento, sin una jornada de reflexión oficial. Pero las diferencias no terminan ahí. En Rusia, las elecciones duran varios días debido a su extenso territorio, mientras que en Estados Unidos no hay jornada de reflexión y los candidatos pueden seguir haciendo campaña incluso después de votar.

En algunos países, como Argentina, Paraguay, México y Colombia, la jornada de reflexión, lo que ellos llaman "silencio" o "veda electoral", va acompañada de restricciones más estrictas, como la prohibición de venta de alcohol durante ese período. En Colombia, incluso cierran los pasos fronterizos por tierra y mar el día antes de las elecciones.