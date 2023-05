Son tantas las entrevistas que conceden los candidatos estos días que algunos de ellos están derrapando. Aquí dos ejemplos: el primero el candidato del PSOE a la presidencia de la Región de Murcia, Pepe Vélez. Quiso tirar de ironía y no le acabó de funcionar: "A la sociedad murciana la llevan engañando 28 años, de una manera especial en estos cuatro últimos. Yo no le pido nada más que una cosa: que me dejen engañarla cuatro años a mí". El candidato intentó corregir su error sobre la marcha pero ya era demasiado tarde. Sus declaraciones se han hecho virales y ha tenido que salir a disculparse.

Más surrealista todavía es la entrevista de la radio pública de Formentera al candidato de Vox para el Consell de la isla. Como no vive en Formentera sino en Ibiza no tiene mucha idea de la isla a la que aspira gobernar. Pincha en el video para ver los momentos surrealistas que ha dejado su entrevista.