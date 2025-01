La sombra de Trump se extiende en Davos: los ataques al "wokismo", los aranceles y la inversión en defensa monopolizan la cumbre

En la cumbre de Davos, después de tres días siendo el centro de atención en todos los corrillos, Trump ha aparecido aunque de forma virtual. Con una ovación lo han recibido los allí presentes. Trump ha criticado la política comercial de la Unión Europea y ha hecho un llamamiento a las empresas a fabricar en América prometiendo impuestos más bajos. Además, ha reiterado su deseo de reunirse pronto con Putin y ha asegurado que Ucrania está preparada para llegar a un acuerdo con Rusia.

Pero que él no haya hablado hasta este jueves no significa que no haya estado muy presente en Davos. Todas las conversaciones giran entorno a los planes económicos y políticos del nuevo presidente. La sombra de Trump planea en el foro económico mundial. Trump no ha estado físicamente pero ha tenido un fanático defensor: el presidente de Argentina, Javier Milei, le copia el lema y dice que es momento de "hacer occidente grande nuevamente".

Para él eso pasa por acabar con lo que él, la ultraderecha, llama "wokismo", debido a que está en contra del feminismo, del ecologismo o de cualquier avance social, él prefiere soltar barbaridades homófobas. LO QUE DICE MILEI

Mientras Milei celebra que ya no está solo diciendo estos despropósitos, otros reaccionan a los primeros anuncios de Trump. Sobre la mesa la amenaza de aranceles. La presidenta de Comisión Europea ha advertido "defenderán sus principios" y pide evitar "una carrera global hacia el abismo". "Una guerra comercial no tiene ganadores", dicen desde el Gobierno de China otro país al que Trump amenaza con imponerle aranceles del 10%.

Otro asunto, las guerras. El secretario general de la OTAN celebra que Trump presione a Europa para que gaste más en defensa y entre los países que ha presionado directamente se encuentra España. Sánchez ha dicho que es un socio fiable, que cumplirán, pero también ha aprovechado este foro para situarse frente al hombre fuerte de Trump y le ha mandado un recadito a Musk que ya se mete en la política europea apoyando a Alemania a la extrema derecha en Alemania. Políticos y empresarios, en Davos asimilando el impacto de la vuelta de Trump y los que le acompañan a la casa blanca.