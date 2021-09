Los dirigentes de Vox no están animando a los españoles a vacunarse contra el coronavirus. Según un análisis de 'Público' tres cuartas partes del partido de extrema derecha o no se han vacunado o se niegan a aclararlo, como el propio líder Santiago Abascal. "¿Por qué no responde a la pregunta de si se ha vacunado?, ¿tiene miedo de que sus votantes antivacunas, si los tienen, pasen a considerarlo traidor?", se pregunta Rodrigo Blázquez, presentador de laSexta Clave.

Abascal no es el único que rehúsa a hablar del tema y quien sí ha publicado abiertamente que ha recibido la dosis de la vacuna, como Macarena Olona, se ha enfrentado a duras críticas por parte de sus seguidores. En este contexto, Blázquez hace una reflexión: "Tanto criticar a la derechita cobarde y ahora resulta que no se atreven a enfrentarse abiertamente a la presión de esos grupos antivacunas".