Cada día una protesta de activistas indígenas. Así está siendo el viaje de Carlos de Inglaterra a Australia. La última, la de un hombre que se ha cruzado en el camino del monarca para quejarse de la situación de los aborígenes en el país. Le ha dicho que aún les queda mucho para lograr su propia soberanía. Y este lunes, en el Parlamento, una senadora aborigen, le abucheó y le gritó que esa, Australia, no era su tierra.

Todo en un viaje oficial a lo que fue su antigua colonia: Australia. Uno de los 56 países que forman parte de la Commonwealth, una asociación de naciones que formaron parte del imperio británico y sobre las que el Reino Unido pretende influir. Pero ¿se aprovecha el Reino Unido de sus antiguas colonias en la Commonwealth?

Los británicos tienen sus particularidades. Una de ellas es esta organización que en un principio servía al Reino Unido para mantener la idea de que seguía siendo un imperio cuando ya lo había perdido todo. A través de este foro el Reino Unido seguía ejerciendo influencia, seguía manteniendo redes y aparentando un papel en el mundo que ya no era el que tenía.

Pero siempre pensamos en que el Reino Unido se aprovecha o aprovechó, pero se podría preguntar de otra manera: ¿se aprovechan las antiguas colonias del Reino Unido? Se aprovechan del Reino Unido, de Canadá, de Australia, de la India, de Nigeria, Singapur, Sudáfrica. En la Commonwealth están esas naciones. Poderosas e influyentes. A nivel mundial o en sus regiones. Y naciones mucho más pequeñas que también pertenecen a ese foro pueden exponer sus problemas, mantener un trato bilateral que de otra manera no podrían tener. Las antiguas colonias si quisieran podrían irse, y no se van. De hecho, se han sumado algunas que no tienen nada que ver con el imperio británico.

Hoy en día la Commonwealth sigue teniendo sentido como un foro multilateral más. Una asamblea en la que los pequeños hablan a los grandes y los grandes pueden presumir de influir en ellos. Además, tienen sus becas, sus programas culturales, sus juegos cada cuatro años y unos principios de fomentar la paz y el desarrollo que a veces no se cumplen, y otras veces, llevan a expulsar a las naciones integrantes por no cumplirlos.

España salvando las distancias, tiene algo similar: la cumbre iberoamericana desde 1991. Con la idea de que hay un lazo histórico, las naciones iberoamericanas decidieron crear ese foro para relacionarse, para abordar cuestiones que pueden ser de interés conjunto. Cuenta con una secretaría que desarrolla proyectos culturales y sociales. Se podría decir que es un foro más, un vínculo más para los países que asisten..