A las puertas de la Navidad, y con los contagios de coronavirus cada vez más disparados, no pocos se plantean estos días comprar un test de antígenos en la farmacia y realizárselo antes de las reuniones familiares de estas fechas.

Pero, ¿hay alguno mejor que otro? José María Rivero explica en laSexta Clave que es indiferente si el test que adquiramos se realiza por la nariz o la garganta, pero que lo relevante a la hora de comprarlo es que en la caja junto al logo 'CE' aparezca un número de cuatro dígitos, que quiere decir que un laboratorio solvente avala el test. Para mayor seguridad, si en el prospecto se mencionan el ensayo y los rendimientos significa que es un buen test.

¿Cuándo es mejor realizárselo? Si hemos sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus ayer y nos hacemos un test de antígenos hoy, este no va a servir de nada, puesto que el virus tiene un proceso de incubación. Prueba de ello son las imágenes que un chico colgó en Internet de los test que se realizó con el paso del tiempo y que puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas: solo el cuarto dio positivo.

¿Cuál es entonces la ventana temporal para hacerse el test? En torno al cuarto o quinto día del contacto con una persona infectada, el test detectará el virus si tenemos la suficiente carga vírica. Antes no va a detectar nada y en torno al décimo día, tampoco. En este sentido, el periodista incide en que, si tenemos previsto hacernos un test el mismo día de Nochebuena, para que dé positivo habría que haberse infectado este fin de semana. Si nos contagiamos más tarde, ya no tendrá tanta fiabilidad.

¿Cómo de fiable es el resultado? Si es positivo, no hay duda, pero se pueden dar falsos negativos, bien por no haberse realizado correctamente el test, porque este esté mal, porque el virus aún no se ha manifestado o porque la carga vírica es insuficiente para que la detecte. ¿Detectan el virus si no tenemos ningún síntoma? Funcionan muy bien cuando hay un síntoma representativo del virus. La buena noticia es que si no detecta el virus porque la persona tiene poca carga vírica, puede que no contagie.

¿En qué se diferencia un test de antígenos comprado en la farmacia de uno de laboratorio o realizado en la sanidad pública? La diferencia está en el hisopo y el reactivo utilizados. El 'palito' de de los test de farmacia está pensado 'para torpes', para que un usuario sin experiencia se lo pueda introducir sin hacerse daño, mientras que el que se emplea en un laboratorio o un centro de salud esta pensado para que lo gestionen los profesionales. ¿Y la diferencia con una PCR? Aparte del precio, la diferencia es que la PCR puede detectar el COVID aproximadamente un día antes que un test de antígenos y aunque la carga vírica sea baja.

Entonces, ¿es útil hacérnoslo antes de Navidad? La ventaja es que, si sale positivo, nos aislaremos y evitaremos contagiar a otras personas. Lo malo es que un resultado negativo nos puede generar una falsa sensación de seguridad, con el riesgo de descuidar otras medidas preventivas, como la mascarilla o la distancia de seguridad.