Luis Rubiales, exmandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se encuentra en investigación por delitos de corrupción, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal. En una entrevista en exclusiva de Ana Pastor en 'El Objetivo', Rubiales sorprendió al afirmar "si me ponen un suero de la verdad y me preguntan si he estado con una prostituta voy a decir que no", antes de mencionar a su tío, Juan Rubiales. Pero ¿quién es?

Juan Rubiales, periodista de vocación y exjefe de Gabinete de Luis Rubiales en la RFEF, reveló en una entrevista en Al Rojo Vivo que, para ganar las elecciones a la presidencia, su sobrino tuvo que pedir un crédito porque no tenía dinero. "Él dice que todo el dinero que tiene es de su trabajo, de cuando era futbolista. Pero no es verdad. Él cuando hizo la campaña del 2018 tuvo que pedir un crédito de 15.000 euros y le di mi coche para que hiciera la campaña", ha aseverado su tío en una entrevista con Antonio García Ferreras.

Juan Rubiales permaneció en el cargo hasta que, según sus palabras, se dio cuenta de que la intención de su sobrino era usar la federación para lucrarse. El exjefe de Gabinete de Luis Rubiales ha indicado que le recordó el lema que llevaban. "Llegamos con las manos limpias y nos vamos con las manos limpias". Una frase a la que su sobrino reaccionó confesándole que era muy duro "ver pasar millones y que nada se quedase pegado en la mano", acusándole de ser un "pesado".

El punto de inflexión de su relación llegó en agosto de 2020, cuando Juan se negó a ayudar a Rubiales "a buscar una fórmula para hacer llegar dinero" al padre de Luis Rubiales. Tras ese episodio, y siempre según versión del tío, Juan Rubiales fue degradado. Hoy, sin vínculo ya con la Federación, califica a su sobrino como una persona que está "obsesionada con las comidas de lujo, los viajes de lujo y el sexo", reconociendo que cree que "necesita ayuda psicológica".

Por último, el tío de Rubiales, ha asegurado en la entrevista que su sobrino dio "un retrato a través de su gestualidad como un hombre fuera de sí, frustrado, rencoroso que decidió irse un día a la parte oscura y ahora busca un rayo de luz que si sigue así no va a encontrar".

"Lo conozco muy bien. Le vi mentiroso, porque es un mentiroso compulsivo. Intentando imponer sus ideas a Ana Pastor y enrabietado porque sigue sin entender que le han pillado con el carrito del helado y que ya no valen las excusas", ha expuesto Juan Rubiales.