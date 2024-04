El tío y exjefe de Gabinete de Luis Rubiales en la RFEF, Juan Rubiales, ha asegurado en Al Rojo Vivo que su sobrino dio "un retrato a través de su gestualidad como un hombre fuera de sí, frustrado, rencoroso que decidió irse un día a la parte oscura y ahora busca un rayo de luz que si sigue así no va a encontrar".

"Lo conozco muy bien. Le vi mentiroso, porque es un mentiroso compulsivo. Intentando imponer sus ideas a Ana Pastor y enrabietado porque sigue sin entender que le han pillado con el carrito del helado y que ya no valen las excusas", ha expuesto Juan Rubiales.

En dicha entrevista, Luis Rubiales negó haberse llevado cualquier tipo de mordida y afirmó que no tenía acceso a sus cuentas bancarias y que, de hecho, no tendría dinero ni para pagarse "una Cocacola".

"Él dice que todo el dinero que tiene es de su trabajo, de cuando era futbolista. Pero no es verdad. Él cuando hizo la campaña del 2018 tuve que pedir un crédito de 15.000 euros y le di mi coche para que hiciera la campaña", ha aseverado su tío en una entrevista con Antonio García Ferreras en la que ha confesado que se convirtió en alguien incómodo para él cuando se negó a participar en sus negocios: "He escuchado cómo Tomás González Cueto le decía 'tengo una sociedad, la podemos activar'".

Así, afirma que tras esa conversación y después de que él le dijera que no quería tener nada que ver, Luis Rubiales le dijo "eres un pesado, tío, no se puede hacer nada contigo". "Yo le dije que quería trabajar, jubilarme e irme tranquilo con mis hijos y él me dijo 'tío, es muy duro ver millones y millones y que no se te quede pegado nada en la mano'".

A juicio de Joan Rubiales, su sobrino está "obsesionado con el dinero, con las comidas de lujo, con el sexo... este chico necesita ayuda psicológica y un plan de re-educación social".