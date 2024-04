Durante la entrevista en exclusiva de Ana Pastor en 'El Objetivo' , el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado que "si me ponen un suero de la verdad y me preguntan si he estado con una prostituta voy a decir que no".

"Yo no creo que en el suero de la verdad", le ha espetado la periodista Ana Pastor, a lo que Rubiales ha respondido que, entonces, "nadie va a poder comprobarlo nunca". Además, ha añadido que "las relaciones que he tenido en mi intimidad son íntimas y son siempre dentro de la libertad de dos personas adultas".

Durante la conversación, el expresidente de la RFEF ha comentado que le "parece embarazoso tener que dar explicaciones de algo que no he hecho nunca". Por su parte, Pastor ha insistido en que el tío de Rubiales "decía que había fiestas con mujeres". "Ya le digo que no", ha respondido Rubiales tajante.