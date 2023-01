Cuando parecía que el foco se retiraba de Castilla y León, resulta que Vox tenía otra sorpresa reservada: la Consejería de Industria, en manos de la extrema derecha, ha decidido suprimir el SERLA, el organismo de mediación laboral en Castilla y León. Alegan que es por "falta de financiación", pero lo que no dicen es que esa financiación no existe porque el Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox no la incluyó en sus presupuestos, aprobados hace un mes.

Pero, ¿qué es exactamente el SERLA? ¿Por qué es tan importante que nadie lo deje sin funciones? Se trata del organismo que media entre las empresas y los sindicatos cuando hay un conflicto laboral. Es quien negocia entre una empresa y los trabajadores cuando, por ejemplo, hay un problema que puede acabar en una huelga o una manifestación. Pero no solo media en conflictos colectivos, sino que también entra si un trabajador, a título personal, tiene un enfrentamiento con su empresa.

¿Por qué es tan importante que siga abierto? Porque el SERLA evita que cientos de conflictos laborales acaben en los tribunales. Solo el año, resolvió más de 3.500 casos, el número más alto de toda su historia. De no haberlo hecho, muchos de ellos habrían acabado colapsando aún más los juzgados.

Además, hay organismos similares en todas las comunidades autónomas y hay datos que avalan su utilidad. Por ejemplo, el de Andalucía ha evitado 19 huelgas solo en la provincia de Cádiz, lo que significa que ha evitado que se pierdan más de 200.000 horas de trabajo.

Así las cosas, la decisión de Vox no solo ha enfadado a los sindicatos, sino también a los propios empresarios. Y es que suprimir el SERLA perjudica a los trabajadores, pero también a la patronal. Un ejemplo muy sencillo: el SERLA paga con dinero público a los abogados laboralistas que median entre las dos partes, un dinero que hasta ahora se ahorraban sindicatos y empresarios.

La vicepresidenta Yolanda Díaz está intentando que esto no suceda y ya ha hablado con todas las partes: ha llamado a la patronal, a los sindicatos, al PP nacional y al presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco. Díaz no tienen competencias al respecto, pero cree que puede encontrar alguna puerta para poder pararlo. Y es que ahora mismo el Gobierno lo único que puede hacer es denunciarlo, porque el SERLA es una competencia autonómica. La ministra de Trabajo, no obstante, ya está estudiando todas las implicaciones legales para actuar.

Vox, en cualquier caso, ha decidido suprimir ese organismo porque lo consideran un "chiringuito", pero lo cierto es que la extrema derecha solo ve "chiringuitos" en lo ajeno: prueba de ello es que la Vicepresidencia de Vox en Castilla y León gasta 1,2 millones en pagar al personal para gestionar solamente 112.000 euros, a pesar de que no tienen ninguna competencia. Es decir: gastan más de un millón de euros para invertir y gestionar 100.000.