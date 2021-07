El diputado de Vox Carlos Verdejo y parlamentario del PSOE Juan Gutiérrez protagonizaron una sonada bronca en la Asamblea de Ceuta, donde el diputado socialista llegó a dedicarle al de extrema derecha insultos tales como "payaso", "tonto" o incluso "gilipollas".

Pero, ¿por qué estalló así el portavoz del PSOE? El diputado de Vox afirmó que no iría a "pasear en lancha" y espetó al diputado socialista "vete al mar". ¿Qué quería insinuar con esto? Verdejo estaba dando a entender que Gutiérrez tendría algún negocio turbio en el Estrecho.

No es la primera vez que el político de Vox hace este tipo de insinuaciones. En el primer enganchón entre ambos, en junio de 2020, ya deslizó que el diputado socialista estaba utilizando "el argot de los aficionados a las lanchas".

"Quiero que me explique lo que acaba de decir aquí este hombre referente a las lanchas. Aquí me tiene que dar explicaciones públicamente, si no me lo va a tener que decir en un juzgado", advertía el portavoz del PSOE, que pidió que se recogieran en el acta las palabras del diputado de Vox. "Yo tengo amigos lancheros, tengo amigos políticos, amigos que trabajan en otros sitios y trabajan en otros lados y muy contento que estoy de ello", agregaba.

Para comprender lo sucedido ahora en el Parlamento ceutí, basta con remontarse a otro enfrentamiento, este hace solo siete meses, en enero de este año. Entonces, Verdejo lanzaba esta insinuación: "¿Haría usted diputado socialista a alguien que hubiera pasado, se hubiera dedicado a pasar lo que no debe en lancha por el Estrecho?". "No tiene usted cojones de dar el nombre aquí de la persona a la que se está refiriendo", le replicaba entonces Gutiérrez, ante lo que el diputado de Vox le retaba a repetirlo "más alto". "A ver si así se sigue retratando", agregaba.