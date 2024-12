Lo que antes era común, hoy es ilegal: desde niños bebiendo vino y cerveza hasta viajar sin cinturón en el coche

Hace unas décadas, ciertas costumbres hoy impensables eran comunes entre los más pequeños. Hoy, nos sorprende ver a niños usando móviles, interactuando en redes sociales y teniendo acceso a tecnología avanzada desde muy temprana edad. Sin embargo, si miramos atrás, nos daremos cuenta de que muchas de las prácticas aceptadas en el pasado nos parecerían hoy inverosímiles, e incluso ilegales.

Uno de los temas que más sorprende es el consumo de alcohol entre menores. A muchos les parecería inimaginable, pero en los años 60 y 70, era común ver niños bebiendo vino y cerveza, incluso en anuncios publicitarios. Las marcas promovían la cerveza como una bebida "digestiva" adecuada para toda la familia, y los niños no eran ajenos a estos rituales. En aquellos tiempos, el consumo de alcohol no se veía con los mismos ojos que hoy, y muchos padres brindaban con sus hijos pequeños, sin imaginar las repercusiones que tendría en la salud y el desarrollo infantil.

El tabaco, igualmente, tenía una presencia incuestionable en la vida de los más jóvenes. En los 80 y 90, los cigarrillos de chocolate eran populares, y no solo como un dulce, sino como un acercamiento al mundo del tabaco. Además, los anuncios de cigarrillos y otras marcas relacionadas con el consumo de nicotina eran comunes, incluso dirigidos al público infantil. Los niños podían ir a una tienda y comprar cigarrillos para sus padres sin ningún tipo de restricción, lo que hoy sería completamente inaceptable.

Otro aspecto preocupante de épocas pasadas es la seguridad vial. Las sillas de seguridad para niños no se hicieron obligatorias en España hasta 2003, y antes de esa fecha, era habitual ver a niños viajando sin cinturón de seguridad en los asientos traseros. Las imágenes de niños tumbados en el asiento trasero, arropados con mantas o incluso en hamacas colgadas del techo del vehículo, no eran raras en los años 80. Los avances en seguridad han hecho que hoy esas imágenes nos parezcan impensables, pero durante mucho tiempo, la seguridad vial no era una prioridad.

A lo largo de las décadas, también existieron prácticas que hoy nos parecerían un tanto arriesgadas o incluso peligrosas. Los niños jugaban con mercurio de termómetros rotos, un material altamente tóxico, sin que se les advirtiera de los riesgos. Y en el ámbito médico, los procedimientos quirúrgicos como la extracción de las anginas sin anestesia formaban parte de una normalidad que hoy nos parecería completamente inaceptable. A cambio, los niños recibían un helado para "aliviar" el dolor postoperatorio, un remedio que hoy muchos considerarían insensato.