Una enmienda en la Ley del Deporte introducida en las últimas horas ha abierto la puerta a que las federaciones de pelota vasca y surf de Euskadi puedan competir en torneos internacionales representando a Euskadi. ¿Por qué los vascos sí y otras comunidades autónomas no? ¿Podrían jugar un mundial? ¿Afectará al fútbol? El periodista Jorge Vicente ha tratado de resolver todas las dudas que entraña esta nueva norma en laSexta Clave.

Para empezar, la norma dice que podrán competir en torneos internacionales las federaciones que puedan demostrar arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma. Y este sería el caso de la pelota vasca.

Además, podrán hacerlo también las federaciones que existiesen antes que la española, como sucede con la federación de surf del País Vasco.

Sin embargo, si esto llegase a suceder, irá para largo. Y es que la Ley del Deporte inicia ahora su trámite parlamentario. El próximo jueves irá al pleno del Congreso de los Diputados y luego al Senado. En el mejor de los escenario posibles a finales de año podría estar aprobado, pero una vez que se apruebe aún quedará un largo camino, porque aprobarse la ley no implica luz verde para competir.

El siguiente obstáculo que deberían superar la federación de Euskadi de surf y de pelota vasca para ir a un mundial es el de contar con la autorización del Consejo Superior de Deportes. Si logran la autorización para competir, habría un segundo paso, el más difícil: lograr que la federación internacional de cada uno de los deportes los acepte. Y eso no es sencillo porque dentro de esas federaciones internacionales está España y la propia España se opondría a la incorporación de la federación vasca de pelota y de surf.

De este modo, puede parecer que este nuevo texto no provoca ningún cambio real. Desde el Consejo Superior del Deporte aseguran que el espíritu de la ley es que en aquellas competiciones en las que la selección española no compita lo pueda hacer la federación vasca. Pero que el espíritu es que no lo hagan conjuntamente.

¿Existe ya algún caso similar?

Hay un caso relevante de una federación que compite sin ser un país. Es el caso de Hawái, cuna del surf. Aunque es un estado de Estados Unidos, se le permitía competir en competiciones internacionales porque se entiende que el surf nació allí.

Sin embargo, ahora que se ha convertido en deporte olímpico, los mundiales de surf clasifican para los juegos, y desde entonces no se deja competir a Hawái, porque si no Estados Unidos tendría doble representación.

¿Podrá competir Euskadi con el surf en los JJOO?

El Surf es deporte Olímpico en 2024, pero con las normas actuales, Euskadi no podría participar. Para competir en los Juegos Olímpicos tienes que ser aceptado por el COI, y este solo reconoce a naciones reconocidas por la ONU.

¿Podrán decidir los atletas por quién jugar?

Si llegase el momento en el que la Federación Vasca de surf y la de pelota vasca pudiesen competir internacionalmente en un campeonato en el que está también España, ¿qué pasaría con los atletas? ¿Podrían decidir con qué selección participar?

Como este caso nunca se ha dado, son todo suposiciones, pero se entiende que serían los atletas los que decidirían. Pero antes habría que cambiar la Ley del Deporte, porque actualmente si una federación te llama y no acudes, te pueden sancionar.

¿Afectaría al fútbol?

Desde el Consejo Superior de Deportes aseguran que esto no afectaría al fútbol. Euskadi no podría participar en un Mundial o en una Eurocopa, pues como necesitan la autorización del organismo no contarían con ella.