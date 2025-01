La inteligencia artificial sufrió este lunes un cambio radical. La empresa estadounidense Nvidia se desplomó en bolsa con una caída de un 16,9 por ciento. ¿El motivo? La irrupción de DeepSeek, una IA china que tiene unos costes diez veces menos que la de la compañía estadounidense.

Sin embargo, la llegada de China al mercado de la inteligencia artificial abre un mar de incógnitas. La principal es si esta tecnología puede ser utilizada para manipular a la población en cuestiones ideológicas.

DeepSeek evita hacer valoraciones políticas. Al preguntarle sobre si China es una democracia, el sistema evita responder. De igual forma actúa si se le pregunta sobre la represión en China o la situación actual del país. Todas sus respuestas son evasivas. Todo indica que su software ha sido entrenado para evitar cuestiones de índole política.

Sin embargo, hay otros sistemas de IA que no se comportan de esa manera. Grok, la inteligencia artificial que Elon Musk ha introducido en la red social X, sí que hace valoraciones políticas. De hecho, al preguntarle sobre cómo está actuando Donald Trump en su primera semana de mandato responde que está imponiendo "una agenda agresiva y polarizadora". Si se le hace la misma pregunta a ChatGPT y DeepSeek no hay respuesta. Para ellos, Donald Trump aún no es presidente. Esto se debe a que, a diferencia de Grok, los datos con los que trabajan no están actualizados.

En cierto modo, actúan como una enciclopedia obsoleta, como un libro de historia en el que no están los hechos más recientes. Por eso no es buena idea usar la inteligencia artificial para tratar temas de actualidad. La IA tampoco es una fuente fiable para abordar cuestiones políticas, ideológicas o sociales, ya que, por voluntad de sus creadores y por intereses económicos, están entrenadas para ser equidistantes.

También hemos puesto a prueba su reacción a preguntas sobre estética y belleza. A la pregunta sobre si José María Rivero es el hombre más guapo del universo, tanto Grok como ChatGPT responden que es una cuestión subjetiva, ya que puede serlo para unos y no serlo para otros. En el caso de DeepSeek, directamente no responde.

Sin embargo, la IA es muy útil para responder a cuestiones políticas o a acertijos. Por eso, le hemos retado a que resuelva el siguiente: "Estás encerrado en una habitación en la que hay dos puertas vigiladas por dos centinelas. Una lleva a la libertad, pero la otra a la muerte segura. Puedes elegir una puerta y antes puedes hacer una pregunta a uno de los centinelas. Hay un problema: uno de ellos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente. ¿Qué pregunta harías para salvar tu vida?".

La respuesta de la IA es la siguiente: "Si le preguntara al otro centinela qué puerta lleva a la libertad, ¿qué me diría?". La explicación es que si le preguntas al centinela que dice la verdad, te indicará la respuesta que daría el mentiroso, es decir, te señalará la puerta que lleva a la muerte. Si le preguntas al que miente, te mentirá sobre la respuesta del centinela honesto, por lo que te señalará la puerta de la muerte. Por eso, en ambos casos deberás elegir la puerta que no te indiquen para encontrar la libertad.