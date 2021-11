En España se han vuelto a cruzar este martes la política y la Justicia. Los jueces candidatos al Tribunal Constitucional han pasado su examen en el Congreso de los Diputados. En principio, esto iba a ser un trámite: se esperaba que los grupos que no han participado en el acuerdo fueran críticos, y que el PP y el PSOE, que son los que han firmado el pacto, los apoyaran con más o menos entusiasmo. Sin embargo, ha habido sorpresa en el hemiciclo con un protagonista: Odón Elorza.

El portavoz del PSOE en la Comisión se han enzarzado con los jueces propuestos por el PP, Enrique Arnaldo, a cuenta de su independencia. Se ha dado así una pelea de Gallos entre ambos. Elorza le ha indicado a Arnaldo que su candidatura "genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional". Una reflexión que ha recibido la pronta respuesta del candidato del PP.

"No soy más digno que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. Soy y me siento plenamente independiente, sin condicionamientos, ni equipajes ni peajes", ha asegurado Arnaldo durante su intervención, unas palabras que Elorza ha recogido con incredulidad: "¿Cree usted que su expresada beligerancia contra el Gobierno actual le permitiría ser imparcial en su posicionamiento ante ciertos recursos?". Arnaldo ha contestado sin dudas: "La imparcialidad no se pierde por el hecho de haber pronunciado una o varios conferencias en una fundación".

El portavoz socialista en la Comisión no ha quedado satisfecho con esas declaraciones, y ha insistido en exponer sus dudas sobre el papel que podría jugar el candidato en el órgano judicial próximamente: "¿Estaría dispuesto a abstenerse para evitar nuevas recusaciones? ¿Es usted militante del Partido Popular?". Lejos de quedarse callado, Arnaldo ha querido dar respuesta a estas cuestiones: "Nunca he militado en ningún partido político. Solamente tengo un amigo vivo en la política, un exdiputado socialista".

A pesar de lo anteriormente leído por parte del socialista Odón Elorza, el PSOE ha votado a favor de que Arnaldo -y también Concepción Espejel, la otra candidata propuesta por el PP- se conviertan en magistrados del Tribunal Constitucional. Así, se ha dado un escenario de mucha crítica pese a que finalmente han votado lo que pactaron anteriormente con los populares. El Gobierno sostiene que esta opción es mejor a seguir con las instituciones bloqueadas: llevaban 1.000 días así.