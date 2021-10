Minutos antes del comienzo de la entrevista de Antonio García Ferreras a Pedro Sánchez en ARV, repasamos en laSexta Clave seis de los titulares que el presidente del Gobierno le ha dado al presentador en anteriores ocasiones:

"No dormiría por la noche". Poco antes de la repetición electoral de 2019, el líder socialista justificaba no haber alcanzado un pacto con Unidas Podemos aduciendo que "tendría que haber aceptado que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la seguridad social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública". "Yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche", le dijo entonces a Ferreras.

"La coalición se ha soldado con esta pandemia". Menos de un año después de afirmar que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el Ejecutivo, y ya con la pandemia de por medio, la opinión de Sánchez sobre su socio había cambiado mucho. En esta ocasión, en julio de 2020, Sánchez aseguró a preguntas de Ferreras que la formación morada estaba siendo un socio leal: "Sin duda", afirmó.

"Tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que recuperar nuestra normalidad, tenemos que no bajar la guardia, pero tenemos que mirar hacia delante". Eran las palabras de Sánchez sobre la pandemia en esa entrevista de julio de 2020, tras el confinamiento, en la que el presidente derrochaba optimismo.

¿Falta de previsión sobre la pandemia? Ferreras le preguntó en esa misma entrevista si ninguno de sus asesores le avisó de las dimensiones de la pandemia de coronavirus. Sánchez se defendía así: "Hay que recordar que la OMS, ¿cuándo dijo que era una pandemia global? Lo dijo a mediados de marzo".

Los indultos del procés. El procés ha sido uno de los temas protagonistas en las entrevistas de Ferreras a Sánchez. Este verano, el tema más caliente eran los indultos, una medida de gracia que ya estaba decidida cuando el presentador conversó con el presidente en en julio. "En un momento garantizar la convivencia en Cataluña era respetar la sentencia del Tribunal Supremo. Hoy para garantizar la convivencia tenemos que tomar medidas en favor de la reparación y la superación y por eso esas medidas de gracia", defendió entonces.

Descarta el referéndum. "¿Nunca aceptará un referéndum de autodeterminación en Cataluña?", preguntó Ferreras a Sánchez, que respondía tajante: "Absolutamente". El líder del PSOE defendió que un "referéndum de autodeterminación sí nos uniría a todos un día para votar, pero al día siguiente la sociedad catalana vería agravado aún mas su fraccionamiento y su fractura". "El derecho a la autodeterminación tal y como lo concibe el independentismo no existe", sentenció Sánchez, que insistía: "No hay ninguna constitución que reconozca el derecho al fraccionamiento territorial de su nación".