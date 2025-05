Los otros expedientes del PSOE: cómo el partido ha sancionado con dureza a sus propios afiliados

El expediente que le han abierto a Leire Díez es, de momento, solo un trámite informativo y no incluye ninguna medida cautelar. En otras palabras, es un expediente muy light dentro del sistema disciplinario del PSOE. Pero lo cierto es que el partidotiene normas que permiten aplicar castigos mucho más severos cuando lo consideran necesario.

Los estatutos del PSOE recogen, en su artículo 8, las normas de conducta que deben seguir sus afiliados. A partir de ese artículo se han abierto en el pasado expedientes disciplinarios con consecuencias que han ido desde sanciones económicas hasta expulsiones del partido.

Un caso emblemático fue el de Joaquín Leguina, que fue expulsado por apoyar públicamente a Isabel Díaz Ayuso en un acto de campaña, algo que rompía con la disciplina del partido. En ese mismo caso, Redondo Terreros también fue expedientado, pero su expediente fue archivado y no pasó a mayores.

Más recientemente, el PSOE ha aplicado expedientes disciplinarios a figuras como José Luis Ábalos, quien fue sancionado tras decidir abandonar el grupo parlamentario socialista y pasarse al grupo mixto. También el presidente aragonés Javier Lambán ha sufrido sanciones por romper la disciplina de voto en temas sensibles como la amnistía y el concierto económico para Cataluña.

En cuanto a las multas, la sanción económica más alta aplicada ha sido de 600 euros. Esa misma multa la pagó Odón Elorza tras ser expedientado en 2022 por no apoyar la candidatura de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional. No era la primera vez que Elorza se enfrentaba a un expediente: ya había sido sancionado en 2015 y 2016 por no respaldar leyes clave del partido.

Incluso en 2016, se abrieron 15 expedientes a miembros del grupo parlamentario que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy. Entre ellos estaban figuras conocidas como Margarita Robles, Meritxell Batet y Zaida Cantera, quienes también fueron sancionados por romper la disciplina de voto.

Así que, aunque el expediente a Leire Díez es por ahora solo un aviso sin consecuencias graves, el PSOE tiene un largo historial de aplicar medidas disciplinarias mucho más duras cuando se considera que algún afiliado ha traspasado la línea. Lo que no está claro aún es bajo qué artículo del reglamento interno se ha basado esta vez el partido para abrir un expediente tan suave.