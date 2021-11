Odón Elroza se reveló contra el nombramiento del magistrado Enrique Arnaldo, cercano al PP y con una posición conservadora, para el Tribunal Constitucional. Su postura díscola -con su voto en contra- trae ya consecuencias. La dirección del Grupo Parlamentario Socialista ha decidido aprobar este miércoles la apertura de un expediente que supondrá la imposición de multa de 600 euros al diputado socialista por saltarse la disciplina de voto.

El Gobierno pactó con el Partido Popular los candidatos a nuevos jueces del Constitucional, entre los que estaba Arnaldo, propuesto por los 'populares'. Tanto el PSOE como Unidas Podemos indicaron a sus diputados votar a favor de los nombramientos, pero no todos siguieron la disciplina de voto. También María del Carmen Pita, de Unidas Podemos, votó en contra.

"Tras una reunión con la dirección del grupo socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que no he apoyado al señor Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del Tribunal Constitucional y el Congreso", señalaba Elorza tras enviar su voto.

Ahora, fuentes socialistas confirman que se ha seguido el procedimiento habitual para estos casos que se consideran falta muy grave. Por ello se abre un expediente sancionador, del que se le dará cuanta al diputado vasco con un plazo para alegaciones.

Según el artículo 33 del Reglamento interno del Grupo Parlamentario Socialista, se establece que se "podrá sancionar la emisión del voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, cuando se haya realizado de forma voluntaria y haya sido manifestada explícitamente, sin perjuicio del mecanismo disciplinario previsto en los Estatutos Federales del PSOE". Aunque no fija la cuantía exacta para este tipo de sanción se ajusta al baremo previo para las faltas que va desde el apercibimiento hasta los 600 euros.

Una vez que la dirección lo determine, la sanción será efectiva en la nómina que el Grupo Parlamentario abona a los escaños del PSOE.